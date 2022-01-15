استثمار

صادرات الألومنيوم ترتفع إلى 709 ملايين دولار خلال 11 شهرًا

مقابل 504 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2020
أحمد اللاهوني 1:46 ص, الأحد, 16 يناير 22 1:46 ص, الأحد, 16 يناير 22

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ارتفعت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 41% خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى «الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2021»، لتسجل 709 ملايين دولار، مقابل 504 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2020.

 وأكد تقرير صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية حصلت “المال” على نسخة منه، أن مصر صدرت الألومنيوم لنحو 75 دولة حول العالم، وحلت إيطاليا فى المرتبة الأولى بقيمة 312.1 مليون دولار.

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وبحسب التقرير، جاءت أسبانيا فى المرتبة الثانية بقيمة 53.97 مليون دولار، ثم المغرب بقيمة 36.4 مليون، تلتها ألمانيا بقيمة، 35.97 مليون دولار.

يذكر أن صادرات قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ارتفعت بنحو 6% خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى «الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2021»، لتسجل 6 مليارات دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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