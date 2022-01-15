صادرات الألومنيوم ترتفع إلى 709 ملايين دولار خلال 11 شهرًا

ارتفعت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 41% خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى «الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2021»، لتسجل 709 ملايين دولار، مقابل 504 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأكد تقرير صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية حصلت “المال” على نسخة منه، أن مصر صدرت الألومنيوم لنحو 75 دولة حول العالم، وحلت إيطاليا فى المرتبة الأولى بقيمة 312.1 مليون دولار.

وبحسب التقرير، جاءت أسبانيا فى المرتبة الثانية بقيمة 53.97 مليون دولار، ثم المغرب بقيمة 36.4 مليون، تلتها ألمانيا بقيمة، 35.97 مليون دولار.

يذكر أن صادرات قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ارتفعت بنحو 6% خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى «الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2021»، لتسجل 6 مليارات دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.