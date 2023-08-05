صادرات الألومنيوم المصرية تواصل هبوطها وتتراجع 14% خلال النصف الأول من 2023

واصلت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته تراجعها خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 لتنخفض بنسبة 14% وتتراجع لتسجل 374 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى يونيو 2023.

وحصلت المال على أحدث تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء ، الذي كشف عن أن صادرات الألومنيوم المصرية انخفضت بقيمة 62 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 والتي بلغت نحو 436 مليون دولار.

وأوضح تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء، أن إيطاليا جاءت على رأس الدول المستوردة بقيمة 198.1 مليون دولار، ثم دولة ليبيا بقيمة 24.5 مليون دولار، وفي المركز الثالث جاءت المغرب بقيمة 22.6 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن بولندا جاءت في المركز الرابع في قائمة اكثر الدول استيرادا للألومنيوم المصري بواقع 16.6 مليون دولار ، يليها ألمانيا بواقع 12.7 مليون دولار.

وكانت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية قد ارتفعت خلال أول 6 أشهر من 2023 بنحو 6% ، مقارنة بنفس الفترة من 2022