صادرات الألومنيوم المصرية تهبط إلى 560 مليون دولار خلال أول 9 شهور من 2022

تراجعت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 2% خلال أول 9 شهور من 2022 “الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022″، لتسجل 560 مليون دولار، مقابل 572 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

وصعدت صادرات مواد البناء خلال أول 9 شهور من 2022 “الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022” بنحو 7%، لتسجل 5 مليارات و105 ملايين دولار، مقارنة بـ 4 مليارات و785 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

وأشار تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه، أن إيطاليا جاءت فى قائمة أكبر الدول المستوردة للألومنيوم المصري بقيمة 259.6 مليون دولار، تلتها ألمانيا بقيمة 34.7 مليون دولار.

وذكر التقرير، أن المغرب جاء فى المرتبة الثالثة بقيمة 32 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة 28.6 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة 25.1 مليون دولار.