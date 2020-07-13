صادرات الألومنيوم المصرية تسجل 3.1 مليار جنيه في 5 أشهر (جراف)

بلغت صادرات الألومنيوم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 198 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 3.1 مليار جنيه، وذلك بتراجع سجل حوالي 19% عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2019، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري.

وأضاف التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء أن حجم صادرات الألومنيوم خلال الفترة المذكورة من العام الماضي تبلغ حوالي 244 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 4.4 مليار جنيه مصري.

ولفت التقرير، الذي حصلت المال على نسخة منه، إلى أن إيطاليا احتلت المرتبة الأولى لأكثر الدول استيرادًا للألومنيوم من مصر بقيمة 107 ملايين دولار، والتي تعادل حوالي 1.7 مليار جنيه، مقابل 115 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي كانت تعادل حوالي ملياري جنيه.

ليبيا تحتل المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استيرادًا للألومنيوم من مصر

وأوضح التقرير الصادر أن ليبيا استوردت الألومنيوم بقيمة 12.3 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 195 مليون جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

في حين بلغت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي قيمة 7.7 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 134 مليون جنيه.

وأكد المجلس التصديري لمواد البناء أن ألمانيا استوردت بقيمة 11 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 181 مليون جنيه، بتراجع بلغ حوالي 19% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي سجلت فيه قيمة 14.3 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 250 مليون جنيه.