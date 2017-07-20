صادرات الأقطان تقفز 39% بعد التعويم

دعاء حسنىسجلت صادرات الأقطان المصرية، خلال الموسم التصديري الحالي 2016/ 2017، منذ بدايته فى سبتمبر الماضى إلى الآن، نحو 111 مليون دولار، بزيادة تقترب من 39%، مقارنة بتلك الفترة من الموسم الماضى البالغة قيمتها قرابة 80 مليون دولار، وفقًا لنبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان. يُشار إلى

دعاء حسنى

سجلت صادرات الأقطان المصرية، خلال الموسم التصديري الحالي 2016/ 2017، منذ بدايته فى سبتمبر الماضى إلى الآن، نحو 111 مليون دولار، بزيادة تقترب من 39%، مقارنة بتلك الفترة من الموسم الماضى البالغة قيمتها قرابة 80 مليون دولار، وفقًا لنبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان.





يُشار إلى أن الموسم التصديري للأقطان يبدأ فى سبتمبر من كل عام، وينتهى فى أغسطس من العام التالى له.

وكشف السنتريسى، لـ”المال”، أن حجم صادرات الأقطان، خلال الموسم الحالي، بلغ 36.9 ألف طن قطن، بزيادة 6.4 ألف طن فقط على صادرات الموسم الماضي الذى بلغت خلاله 30.5 ألف طن.

وأرجع السنتريسي القفزة فى قيم الصادرات رغم الزيادة الطفيفة فى الكميات المصدرة خلال الموسم الحالي، مقارنة بالموسم الماضى، إلى زيادة حصيلة الصادرات متاثرة بقرار التعويم.