صادرات الأسمنت تقفز 71% لتسجل 336 مليون دولار فى 6 أشهر

قفزت صادرات الأسمنت بنحو 71% خلال أول 6 أشهر من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – لتسجل 336 مليون دولار، مقابل 197 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

وزادت صادرات مواد البناء خلال أول 6 أشهر من 2022 بنحو 20% لتسجل 3 مليارات و693 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليار و80 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.

وأعلن التقرير، أن غانا جاءت فى مقدمة الدول المستوردة للأسمنت بقيمة 63.4 مليون دولار، تلتها الكاميرون بقيمة 39.7 مليون دولار، ثم ساحل العاج بقيمة 37 مليون دولار، والسودان بقيمة 26.8 مليون دولار، وليبيا بقيمة 23.9 مليون دولار.

وصعدت صادرات الأدوات الصحية بنحو 3% خلال أول 6 أشهر من 2022 لتسجل 83 مليون دولار، مقابل 80 مليونا خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.

فيما هوت صادرات السيراميك بنحو 10% خلال أول 6 أشهر من 2022 لتسجل 90 مليون دولار، مقابل 100 مليون خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.