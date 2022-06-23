صادرات الأسمنت تقفز 113% لتسجل 217 مليون دولار خلال 4 شهور

ارتفعت صادرات الأسمنت بنحو 113% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 لتسجل 217 مليون دولار، مقابل 102 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

ولفت تقرير للمجلس حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن غانا تربعت على قائمة الدول المستوردة للأسمنت المصرى بقيمة 45.7 مليون دولار، تلتها الكاميرون بقيمة 29.2 مليون دولار، ثم ساحل العاج بقيمة 20.6 مليون دولار، وح بعدها السودان بقيمة 17.1 مليون دولار، وبعدها ليبيا بقيمة 14.7 مليون دولار.

يذكر المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية قد أعلن عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 بنحو 36% لتسجل 2 مليار و558 مليون دولار، مقابل مليار و883 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قد أعلنت عن ارتفاع الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 20% لتسجل 9 مليارات و176 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و671 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2021، محققة نسبة زيادة بلغت 20%”.

وأوضحت في بيان سابق، أن المؤشرات الإيجابية الملموسة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى رغم التداعيات الاقتصادية العالمية وجائحة فيروس كورونا ترجع إلى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية.