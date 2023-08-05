صادرات الأسمنت تقفز وتسجل 13.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023.. ساحل العاج بالمقدمة

ارتفعت صادرات الأسمنت بنحو 31% لتسجل 448 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري في «الفترة من يناير إلى يونيو» 2023، مقابل 343 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022.

وحصلت المال على أحدث تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء ، والذي أظهر ان صادرات الأسمنت سجلت بالجنيه المصري ما يصل إلى 13.680 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري ، مقابل 5.678 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي

وجاءت دولة ساحل العاج جاءت على رأس الدول المستوردة للأسمنت المصرى بقيمة 100.7 مليون دولار ، تلتها غانا بقيمة 71.2 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة 29.3 مليون دولار، وفي المركز الرابع تأتي دولة سيرليون بقيمة 23.8 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن فلسطين استوردت أسمنت مصري بقيمة 15.4 مليون دولار ، والسودان بقيمة 13.5 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال أول النصف الأول من العام الحالى «الفترة من يناير إلى يونيو» 2023 بنحو 6%.