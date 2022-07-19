صادرات الأسمنت تقفز بنسبة 94% خلال أول 5 شهور من 2022

قفزت صادرات الأسمنت خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – بنحو 94% لتسجل 272 مليون دولار، مقابل 140 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، بحسب المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء.

وأشار تقرير للمجلس حصلت “المال” على نسخة منه، إلى أن غانا جاءت على رأس قائمة الدول المستوردة للأسمنت المصرى بقيمة 60.1 مليون دولار، تلتها الكاميرون بقيمة 32.2 مليون دولار، ثم ساحل العاج بقيمة 24.9 مليون دولار، والسودان بقيمة 21.5 مليون دولار، وليبيا بقيمة 19.4 مليون دولار.

وارتفعت صادرات الحديد والصلب خلال الفترة من يناير إلى مايو بنحو 12% لتسجل 667 مليون دولار، مقابل 597 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.

وزادت صادرات مواد البناء خلال أول 5 شهور من 2022 إلى 3 مليارات و177 مليون دولار، مقارنة بـ 2 مليار و345 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021 بزيادة قدرها 36%، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت “المال” على نسخة منه.

يذكر أن صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 بنحو 36% لتسجل 2 مليار و558 مليون دولار، مقابل مليار و883 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.