صادرات الأسمنت تقفز إلى 104 ملايين دولار خلال أول شهرين من 2022

قفزت صادرات الأسمنت بنحو 142% خلال أول شهرين من 2022 الفترة من «يناير – فبراير» لتسجل 104 ملايين دولار، مقابل 43 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفق تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وبحسب تقرير حصلت “المال” على نسخة منه، احتلت غانا مقدمة الدولة المستوردة للأسمنت بقيمة 23.3 مليون دولار، حلت بعدها الكاميرون بقيمة 12.2 مليون دولار، ثم ساحل العاج بقيمة 10.8 مليون دولار.

وزادت صادرات مواد البناء بنحو 29% خلال أول شهرين من 2022، الفترة من «يناير – فبراير» لتسجل مليار و190 مليون دولار، مقابل 926 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية حصلت “المال” على نسخة منه.