صادرات الأسمنت تسجل زيادة بنسبة 38% خلال شهرين (جراف)

بلغ إجمالي صادرات الأسمنت المصرية خلال شهري ينايرو فبراير من العام الحالي 36 مليون دولار والتي تعادل حوالي 587 مليون جنيه ، بزيادة بلغ حوالي 38% على الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري.

وقال المجلس في أحدث تقاريره إن حجم صادرات الأسمنت خلال الفترة المذكورة من العام الماضي بلغت حوالي 26 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 411 مليون جنيه مصري.

ولفت التقرير، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، إلى أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى لأكثر الدول استيرادًا للأسمنت بقيمة 9.3 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 147 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، في حين سجلت خلال الفترة المقابلة من 2020 قيمة 8.6 مليون دولار بزيادة بلغت 8%.

وأوضح أن السودان استوردت أسمنت بقيمة 7.1 مليون دولار والتي تعادل حوالي 148 مليون جنيه مقابل 2.6 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 37مليون جنيه، بزيادة تتجاوز 54% على العام الماضي.

وأكد أن صادرات الأسمنت المصرية كينا 7.1 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 148 مليون جنيه خلال يناير وفبراير من العام الحالي، بينما سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي 2.4 دولار والتي تعادل حوالي 38 مليون جنيه.