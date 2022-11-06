صادرات الأسمنت ترتفع 41% لتسجل 502 مليون دولار خلال أول 9 شهور من 2022

ارتفعت صادرات الأسمنت بنحو 41% خلال أول 9 شهور من 2022 “الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022″، لتسجل 502 مليون دولار، مقابل 356 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

يذكر أن صادرات مواد البناء قد ارتفعت خلال أول 9 شهور من 2022 “الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022” بنحو 7%، لتسجل 5 مليارات و105 ملايين دولار، مقارنة بـ 4 مليارات و785 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

ووفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه، جاءت غانا فى قائمة أكبر الدول المستوردة للأسمنت المصرى بقيمة 107.9 مليون دولار، تلتها ساحل العاج بقيمة 55.1 مليون دولار.

وحلت الكاميرون فى المرتبة الثالثة بقيمة 49.5 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة 40.5 مليون دولار، السودان فى المرتبة الخامسة بقيمة 39.7 مليون دولار.