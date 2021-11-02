صادرات الأسمنت ترتفع 202% خلال أول 9 شهور من 2021

صعدت صادرات الأسمنت بنحو 202% خلال أول 9 شهور من 2021 لتسجل 347 مليون دولار، مقابل 115 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بحسب تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء حصلت “المال” على نسخة منه.

وشملت أبرز الدول المستوردة للأسمنت ساحل العاج بنحو 54.9 مليون دولار، وليبيا بقيمة 54.1 مليون دولار، وغانا بقيمة 51.3 مليون دولار، وكينيا بقيمة 27.4 مليون دولار، والسودان بقيمة 26.8 مليون دولار.

كما ضمت القائمة السنغال بقيمة 13.5 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 13.45 مليون دولار، وأوغندا بقيمة 11.96 مليون دولار، والكاميرون بقيمة 11.2 مليون دولار.

وصعدت الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 %، لتسجل 2 مليار و560 مليون دولار مقابل 2 مليار و212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020، وبفارق 349 مليون دولار.