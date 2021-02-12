عقـــارات

صادرات الأسمنت ترتفع 13% خلال العام الماضي

لتسجل 175 مليون دولار خلال 2020
محمود زكي 6:14 م, الجمعة, 12 فبراير 21 6:14 م, الجمعة, 12 فبراير 21

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ارتفعت صادرات الأسمنت خلال العام الماضي زيادة بلغت حوالي 13% عن العام 2019، وذلك وفقا لأحدث التقارير الصادرات عن المجلس التصديري لمواد البناء، والذي قال إن إجمالي صادرات الأسمنت خلال العام الماضي بلغت حوالي 175 مليون دولار ، والتي تعادل حوالي 2.7 مليار جنيه مصري.

وأوضح المجلس أن إجمالي صادرات الأسمنت خلال العام 2019 سجلت حوالي 156 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 2.6 مليار جنيه في تلك الفترة.

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وأوضح أن كينيا جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 46.5 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 741 مليون جنيه مقابل 9.4 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 161 مليون جنيه، وذلك بزيادة تتجاوز 382% عن العام 2019.

ولفت التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه إلى أن ليبيا احتلت المرتبة الثانية لأكثر الدول استيرادًا للأسمنت بقيمة 35.9 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 570 مليون جنيه خلال 2020، في حين سجلت خلال 2019 قيمة 73 مليون دولار بتراجع بلغ 55%.

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وأكد أن صادرات إلى السودان بلغت 16.8 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 264 مليون جنيه خلال العام الماضي   بينما سجلت خلال 2019 قيمة 3.7 مليون دولار والتي تعادل حوالي 62 مليون جنيه.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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