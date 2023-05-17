صادرات الأسمنت تحقق ارتفاعا 42 بالمئة خلال أول شهرين من 2023

ارتفعت صادرات الأسمنت بنحو 42% لتسجل 155 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالى «الفترة من يناير إلى فبراير» 2023، مقابل 110 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022، وفق أحدث تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء حصلت «المال» على نسخة منه.

ولفت تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء، إلى أن ساحل العاج جاءت على رأس الدول المستوردة للأسمنت المصرى بقيمة 44.7 مليون دولار، تلتها سيراليون بقيمة 14 مليون دولار، ثم توجو بقيمة 12.3 مليون دولار، وليبيا بقيمة 10.3 مليون دولار، والسودان بقيمة 9.3 مليون دولار.

وهبطت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال أول شهرين من العام الحالى «الفترة من يناير إلى فبراير» 2023 بنحو 11%، لتسجل 1.1 مليار دولار، مقارنة بـ 1.24 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022.