صادرات الأسمنت المصري تسجل 17.4 مليار جنيه أول 8 أشهر من 2023 (جراف)

ارتفعت صادرات الأسمنت بنحو 24% لتسجل 569 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري في «الفترة من يناير إلى أغسطس» 2023، مقابل 459 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022.

وحصلت المال على أحدث تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء ، والذي أظهر ان صادرات الأسمنت سجلت بالجنيه المصري ما يصل إلى 17.4 مليار جنيه في أول 8 أشهر من العام الجاري ، مقابل 7.888 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي

وجاءت دولة ساحل العاج جاءت على رأس الدول المستوردة للأسمنت المصرى بقيمة 110.9 مليون دولار ، تلتها غانا بقيمة 89.8 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة 51.1 مليون دولار، وفي المركز الرابع تأتي دولة سيرليون بقيمة 30 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن فلسطين استوردت أسمنت مصري بقيمة 23.9 مليون دولار ، والسودان بقيمة 14.4 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال أول النصف الأول من العام الحالى «الفترة من يناير إلى يونيو» 2023 بنحو 6%.