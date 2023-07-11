صادرات الأدوات الصحية تقفز إلى 67 مليون دولار أول 5 شهور من 2023

صعدت صادرات الأدوات الصحية بنحو 3% خلال أول 5 شهور من العام “الفترة من يناير إلى مايو 2023” لتسجل 67 مليون دولار، مقابل 65 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

وذكر تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، حصلت “المال”، أن ألمانيا من أكبر الدول المستوردة للأدوات الصحية بقيمة 17.1 مليون دولار، تلتها بريطانيا بقيمة 13 مليون، وفرنسا بقيمة 6.2 مليون دولار.

وزادت صادرات قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء بنحو 2% خلال أول 5 شهور من العام “الفترة من يناير إلى مايو 2023” لتسجل 3 مليارات و234 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليارات و183 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.