صادرات الأدوات الصحية تقفز إلى 53 مليون دولار خلال أول 4 شهور من 2022

قفزت صادرات الأدوات الصحية بنحو 3% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 لتسجل 53 مليون دولار، مقابل 52 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وجاءت ألمانيا الاتحادية على قائمة الدول المستوردة للأدوات الصحية بقيمة 14.9 مليون دولار، تلتها بريطانيا بقيمة 7.5 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 4.1 مليون دولار، وحلت بعدها فرنسا بقيمة 3.8 مليون دولار، وبعدها تركيا بقيمة 2.8 مليون دولار، تقرير للمجلس حصلت «المال» على نسخة منه.

يشار إلى أن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أعلن عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 بنحو 36% لتسجل 2 مليار و558 مليون دولار، مقابل مليار و883 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.