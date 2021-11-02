صادرات الأدوات الصحية تقفز إلى 122 مليون دولار خلال 9 شهور

مقابل 91 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى

ارتفعت صادرات الأدوات الصحية بنحو 35%، خلال أول 9 شهور من 2021، لتسجل 122 مليون دولار، مقابل 91 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى بحسب تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء حصلت “المال” على نسخة منه.

وضمّت أبرز الدول المستوردة للأدوات الصحية ألمانيا بقيمة 36.5 مليون دولار، وبريطانيا بقيمة 19.6 مليون دولار، وليبيا بقيمة 6.9 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 6.7 مليون دولار، وتركيا بقيمة 5.7 مليون دولار.

وصعدت الصادرات المصرية غير البترولية، خلال شهر سبتمبر من عام 2021، بنسبة 16 %، لتسجل 2 مليار و560 مليون دولار، مقابل 2 مليار و212 مليون دولار، خلال شهر سبتمبر من عام 2020، وبفارق 349 مليون دولار.

وأشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فى بيان سابق، إلى أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت، خلال شهر سبتمبر الماضى، تأتى استكمالًا لمعدلات الزيادة التى تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الحالي، والتى بلغت نسبتها، خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021، حوالى 25%، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

وأوضحت أن الزيادة تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجدّ “كوفيد- 19”، الأمر الذى أسهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق الخارجية.

وأضاف: جاء ذلك بعد إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًّا.