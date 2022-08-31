صادرات الأدوات الصحية تسجل 83 مليون دولار فى 6 أشهر

ارتفعت صادرات الأدوات الصحية بنحو 3% خلال أول 6 أشهر من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – لتسجل 83 مليون دولار، مقابل 80 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

وصعدت صادرات مواد البناء خلال أول 6 أشهر من 2022 بنحو 20% لتسجل 3 مليارات و693 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليارات و80 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.

ولفت التقرير إلى أن ألمانيا جاءت فى مقدمة الدول المستوردة للأدوات الصحية بقيمة 22.6 مليون دولار، تلتها بريطانيا وشمال أيرلاندا بقيمة 12.3 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 6.6 مليون دولار، وفرنسا بقيمة 5.3 مليون دولار، وتركيا بقيمة 4.6 مليون دولار.

وهوت صادرات السيراميك بنحو 10% خلال أول 6 شهور من 2022 لتسجل 90 مليون دولار، مقابل 100 مليون خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.

فيما صعدت صادرات الرخام والجرانيت بنحو 8% خلال أول 6 شهور من 2022 لتسجل 171 مليون دولار، مقابل 158 مليونا خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.