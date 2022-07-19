صادرات الأدوات الصحية تسجل 67 مليون دولار خلال 5 شهور

أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، زيادة فى صادرات الأدوات الصحية بنحو 5%، خلال أول 5 شهور من 2022- الفترة من يناير إلى مايو- لتسجل 67 مليون دولار، مقابل 64 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2021.

وبحسب تقريرٍ للمجلس حصلت “المال” على نسخة منه، جاءت ألمانيا على رأس قائمة الدول المستوردة للأدوات الصحية بقيمة 18.45 مليون دولار، تلتها بريطانيا بقيمة 9.8 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 5.2 مليون دولار، وفرنسا بقيمة 4.4 مليون دولار.

وزادت صادرات مواد البناء، خلال أول 5 شهور من 2022، إلى 3 مليارات و177 مليون دولار، مقارنة بـ2 مليار و345 مليون دولار، خلال الفترة المماثلة من 2021، بزيادة قدرها 36%، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت “المال” على نسخة منه.

وصعدت صادرات الحلي والأحجار الكريمة «الذهب» بنحو 86%، خلال أول 5 شهور من 2022- الفترة من يناير إلى مايو- لتسجل 766 مليون دولار، مقابل 412 مليون دولار، خلال الفترة المماثلة من 2021، بحسب المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء.