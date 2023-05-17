صادرات الأدوات الصحية تسجل 28 مليون دولار خلال أول شهرين من 2023

زادت صادرات الأدوات الصحية بنحو 4% لتسجل 28 مليون دولار، خلال أول شهرين من العام الحالى «الفترة من يناير إلى فبراير» 2023، مقابل 26 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضى 2022، وفق أحدث تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء، حصلت «المال» على نسخة منه.

وحلّت ألمانيا على رأس الدول المستوردة للأدوات الصحية بقيمة 7.7 مليون دولار، تلتها بريطانيا بقيمة 5.6 مليون دولار، ثم فرنسا بقيمة 2.2 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 1.8 مليون دولار، وتركيا بقيمة 1.5 مليون دولار.

وانخفضت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، خلال أول شهرين من العام الحالى «الفترة من يناير إلى فبراير» 2023، بنحو 11%، لتسجل 1.1 مليار دولار، مقارنة بـ1.24 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى 2022.