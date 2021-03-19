صادرات الأدوات الصحية ترتفع 35% خلال يناير الماضي

ارتفعت صادرات الأدوات الصحية خلال خلال يناير الماضي بنسبة 35%، التي سجلت فيه 13 مليون دولار، ويقدر بقيمة 210 ملايين جنيه مصري، وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء.

وأوضح التقرير، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، أن حجم صادرات الأدوات الصحية سجل خلال الفترة المذكورة من العام الماضي 10 ملايين دولار، ما يعادل 158مليون جنيه.

وأكد المجلس التصديري أن ألمانيا احتلت المرتبة الأولى لأكثر الدول استيرادًا للأدوات الصحية خلال يناير الماضي، بقيمة 4.3 مليون دولار، التي تقدر بحوالي 70مليون جنيه، بزيادة 52% على الفترة نفسها من 2020، التي سجلت فيه قيمة 2.2 مليون دولار، ما يعدل 46 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن بريطانيا احتلت المرتبة الثانية بين الدول بقيمة 2.8 مليون دولار، التي تقدر بحوالي 38.1 مليون جنيه، مقابل 1.8 مليون دولار عن الفترة المقابلة من 2020، بزيادة 30%.

ولفت التقرير إلى أن تركيا جاءت في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر استيرادًا من مصر بقيمة مليون دولار، التي تعادل 16 مليون جنيه، خلال يناير الماضي، مقابل 750 ألف دولار عن الفترة نفسها من العام قبل الماضي، التي تقدر بحوالي 12 مليون جنيه.