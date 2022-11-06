صادرات الأدوات الصحية ترتفع إلى 121 مليون دولار خلال 9 شهور

ارتفعت صادرات الأدوات الصحية بنحو 2% خلال أول 9 شهور من 2022 “الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022″، لتسجل 121 مليون دولار، مقابل 119 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

يشار إلى أن صادرات مواد البناء ارتفعت خلال أول 9 شهور من 2022 “الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022” بنحو 7%، لتسجل 5 مليارات و105 ملايين دولار، مقارنة بـ 4 مليارات و785 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

وأوضح تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه، أن ألمانيا جاءت فى قائمة أكبر الدول المستوردة للأدوات الصحية المصرية بقيمة 33.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بقيمة 18.2 مليون دولار.

وأشار التقرير، إلى أن إيطاليا جاءت فى المرتبة الثالثة بقيمة 8.9 مليون دولار، ثم فرنسا بقيمة 7.6 مليون دولار، وتركيا بقيمة 7.2 مليون دولار، وليبيا بقيمة 4.7 مليون دولار.