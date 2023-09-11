صادرات الأجهزة الكهربائية تقفز إلى 478 مليون دولار

كشفت مصادر مسئولة بالمجلس التصديرى للصناعات الهندسية عن أن صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية بلغت نحو 478 مليون دولار «ما يوازى 14.8 مليار جنيه» خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن صادرات الأجهزة الكهربائية شهدت ارتفاعا بنسبة تصل إلى نحو %46 خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بالفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن المجلس يسعى لزيادة صادرات قطاع الأجهزة الكهربائية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة فى ظل الركود بالسوق المحلية ، بالتزامن مع انضمام مصر رسميا لمنظومة البريكس .

وأكدت المصادر أن صادرات الأجهزة الكهربائية تحتل المركز الثانى بعد الكابلات الكهربائية والبالغة 545 مليون دولار فى قطاعات « الهندسية» تليها مكونات السيارات والتى سجلت 252 مليون دولار.

وأضافت أن أهم القطاعات التى زادت صادراتها من مطلع 2023 حتى يونيو بالمقارنة بنفس الفترة عام 2022، الكابلات والتى حققت %52.1 والأجهزة المنزلية %54.9 والصناعات الكهربائية والإلكترونية %46.2 وسائل النقل حققت %66.9 وأدوات المائدة والمطبخ %2.1 والآلات والمعدات سجلت زيادة %68.7 ومنتجات تشغيل المعادن حققت زيادة %87 .

وذكر بيان للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن أهم الدول التى زادت الصادرات إليها خلال النصف الأول من العام الجارى هى أوروبا ( تركيا – فرنسا – هولندا – المجر – المانيا – التشيك) آسيا (السعودية – الإمارات – العراق- عمان ) إفريقيا (الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار – تنزانيا – موريشيوس) – أسواق اخرى ( البرازيل )

وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى ل«المال» إن قطاع الصناعات الهندسية يحتاج إلى تدخل لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذى يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية فى أسواق جديدة، فى ظل جودة المنتجات وأبرزها تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتوفيرها للصناعة الوطنية.

وأوضح أن تلك الإجراءات تمثل أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج، وتتضمن إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات فى المكونات التى تحتاج تكنولوجيا دقيقة، وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد.

يذكر أن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية عقد برنامجاً تدريبياً مكثفأص فى مجال الإدارة الاستراتيجية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر (الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID Trade Reform & Development in Egypt – TRADE Project) وشركة ترين TRAIN – Egypt للتدريب.

كما يسعى المجلس للاشتراك فى المعارض الدولية لأنها فرصة كبيرة لعقد لقاءات ثنائية مع المشترين والمستوردين الأمر الذى يخلق للشركات والمصانع الهندسية وسائل لزيادة الصادرات، وتوقيع عقود مستقبلية، إضافة إلى الترويج الأمثل للمنتجات.