صادرات الأثاث والجلود تقفز إلى 10 مليارات جنيه

قفزت صادرات قطاعى الأثاث والجلود خلال أول 10 أشهر من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2023، بنسبة تصل إلى %13 لتسجل مجتمعة ما يصل إلى 326 مليون دولار، وبما يوازى 10.1 مليار جنيه.

كشفت مصادر مسئولة فى وزارة التجارة والصناعة ، فى تصريحات لـ«المال» أن صادرات قطاع الأثاث ارتفعت إلى مستويات تصل إلى237 مليون دولار، بزيادة %13 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2022 والتى سجلت 209 ملايين دولار.

وأوضحت أن السعودية تستحوذ على الجزء الأكبر من صادرات مصر من الأثاث، تليها الإمارات وأخيرًا العراق، ثم عدد من الدول العربية والأوروبية، فيما تسعى الشركات والمصانع للعمل على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية من التصميمات والعلامات التجارية وغيرها بما يسهم فى المنافسة بالأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة، ولكن ما زالت توفير مستلزمات الإنتاج عبر الاستيراد لا تزال التحدى الأكبر.

وأشارت إلى أن المجلس يستهدف الفترة المقبلة زيادة التوسع فى الأسواق الأوروبية لتجنب الأزمات الخاصة بالشحن والتصدير لشرق آسيا، بسبب هجمات الحوثيين على مضيق باب المندب ما سيؤثر على حركة التجارة فى الفترة الحالية لحين حل تلك الأزمات.

وأضاف أنه يسعى أيضًا للعمل على عقد لقاءات وبعثات ترويجية والمشاركة فى المعارض الخارجية والمحلية للتسويق للمنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى اقتحام الأسواق الإفريقية والعمل على تحديث الماكينات والمصانع الخاصة بالشركات مستقبلاً.

فيما ارتفعت صادرات قطاع الجلود خلال نفس الفترة لتسجل مستويات 89 مليون دولار، بزيادة 10 ملايين ونسبة نمو %13 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى التى بلغت حوالى 79 مليونا.

وأوضحت المصادر أن قطاع الجلود سجل زيادة معقولة فى ظل التحديات التى تواجه القطاعات التصديرية، والتى على رأسها صعوبة توفير الدولار لاستيراد مدخلات الإنتاج والمستلزمات فى الأشهر الأخيرة، والتوسع للأسواق الأفريقية والعمل على المشاركة فى المعارض الخارجية لاكتساب الخبرات من الشركات العالمية فى المواصفات والجودة وغيرها.

وقال وزير التجارة أحمد سمير، فى تصريحات صحفية الأسبوع الحالى إن حجم الصادرات المصرية لدول القارة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالى وصل إلى نحو 6 مليارات دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو %13 مشيرا إلى أن أبرزها الرخام، والأسمنت، والبولى إيثيلين، والأسمدة الفوسفاتية.

مصادر: خطط للتوسع بالأسواق الأوروبية والأفريقية لتجنب أزمات الشحن