صادرات إيران من النفط تتخطى المستويات المتوقعة في ميزانية البلاد

تصدّر إيران أكثر من 1.4 مليون برميل من النفط يومياً، حسبما أفادت وكالة أنباء “مهر” شبه الرسمية، نقلاً عن رئيس منظمة الخطة والميزانية التي تديرها الدولة.

صادرات إيران من النفط

صرح داود منظور أن صادرات الخام الإيراني تجاوزت المستويات المتوقعة في ميزانية البلاد للعام المنتهي في مارس 2024، دون الإدلاء بأرقام محددة.

على صعيد منفصل، كان وزير النفط الإيراني جواد أوجي ذكر أن الإنتاج اليومي للنفط الإيراني سيرتفع بمقدار 110 آلاف برميل بحلول 22 أغسطس، ليصل إلى 3.3 مليون برميل، وفقاً لتقرير نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الحكومية أمس السبت.