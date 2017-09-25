صادرات أوبك لآسيا تقفز إلى 22 مليون برميل

خالد بدر الدين:يتوقع محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن ترتفع صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي 7.5 مليون برميل يوميا في الفترة بين 2016 و2040 لتعزز النمو في الاقتصادات الناشئة بقيادة الهند والصين.وأبلغ "باركيندو" اليوم الإثنين - خ

خالد بدر الدين:

يتوقع محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن ترتفع صادرات النفط من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي 7.5 مليون برميل يوميا في الفترة بين 2016 و2040 لتعزز النمو في الاقتصادات الناشئة بقيادة الهند والصين.

وأبلغ “باركيندو” اليوم الإثنين – خلال مؤتمر نفطي تنظمه وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس الأمريكية – أن الصادرات ستصل إلى 22 مليون برميل يوميا خلال تلك الفترة بالمقارنة مع 14.5 مليون برميل يوميا حاليا.

ومن المتوقع أن يؤدى زيادة صادرات “أوبك” إلى ارتفاع إيراداتها، ولاسيما أن أسعار النفط حافظت على معظم مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن أكد كبار المنتجين خلال اجتماع في فيينا الأسبوع، إن السوق تمضي على مسارها الصحيح، لاستعادة التوازن لدرجة أن أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر بلغ 56.82 دولار للبرميل، ليقترب من أعلى مستوى منذ مارس الماضى، ووصلت أيضا أسعار الخام الأمريكي للتسليم في نوفمبر القادم إلى 50.56 دولار للبرميل ليظل غير بعيد عن أعلى مستوى منذ 4 شهور.