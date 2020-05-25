لايف

صاحب واقعة «إجري يا شيخ»: صبية طالبوني بإمامتهم وهربت من الشرطة

طالب أزهري متعثر وألقى القبض عليه.
أماني عوض 2:56 ص, الأثنين, 25 مايو 20 2:56 ص, الأثنين, 25 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الشخص المتهم في الواقعة المعروفة بعنوان “إجري يا شيخ”، إن بعض الصبية بمحيط سكني طالبوني لإمامتهم في صلاة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أنه بعدما استعد للصلاة وعندما شاهد سيارات الشرطة فر هاربًا، خوفًا منهم وإلقاء القبض عليه.

جاء ذلك في اعترافاتها، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه، عقب تداول صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو لأحد الأشخاص، تحت عنوان “إجرى ياشيخ”.

وظهر في الفيديو شخص يرتدي ملابس أزهرية، ويجري وخلفه عدد من المواطنين مرددين عبارة “إجري يا شيخ”، عقب توقيت صلاة عيد الفطر.

واتضح أنه مقيم بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، وضبط لمخالفته قرار الحظر.

كانت وزارة الأوقاف، قد طالبت بإنزال العقاب القانوني الرادع بالشخص الذي أساء استخدام الزي الأزهري، في واقعة ساحة العيد المخالفة بالدقهلية.

وقال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنّ الوزارة ستتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن ما بدر من الطالب محمود مجدي العشري، بالصف الثالث الثانوي الذي أساء استخدام الزي الأزهري.

وأكد أنه تصرف بصورة تخالف القانون والقيم، وما يجب أن يتحلى به من يرتدي هذا الزي من القيم والانضباط.

وتابع: فضلًا عن أن يكون قدوة لغيره، وذلك عندما حاول إقامة صلاة العيد قرب كوبري نبروه بالدقهلية، ضاربًا بتوجيهات الأزهر والأوقاف والدولة المصرية في منع التجمعات عرض الحائط.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

بعد السطو على سيارة شركتهم.. ضبط سارقي 895 ألف جنيه من موظفي ألبان

أماني عوض 5:58 م, الأحد, 8 سبتمبر 19

نهائي إفريقيا.. الشرطة الفرنسية ترفع جاهزيتها للحد الأقصى تحسبا لاحتفالات الجزائريين

المال - خاص 2:51 م, الجمعة, 19 يوليو 19

التضامن تعلن الأمهات المثاليات 2019 والأولى من المنيا

المال - خاص 11:59 ص, الأثنين, 18 مارس 19

أحمد موسى باكيا في «يوم الشهيد»: الحمد لله عندنا جيش وشرطة (فيديو)

أحمد صبري 10:14 م, السبت, 9 مارس 19

محلية البرلمان: لا مانع من تصدير الكلاب والنوع المصري تستخدمه الشرطة السويسرية

أحمد صبري 11:09 م, الأثنين, 4 مارس 19