صاحب واقعة «إجري يا شيخ»: صبية طالبوني بإمامتهم وهربت من الشرطة

قال الشخص المتهم في الواقعة المعروفة بعنوان “إجري يا شيخ”، إن بعض الصبية بمحيط سكني طالبوني لإمامتهم في صلاة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أنه بعدما استعد للصلاة وعندما شاهد سيارات الشرطة فر هاربًا، خوفًا منهم وإلقاء القبض عليه.

جاء ذلك في اعترافاتها، بعدما ألقت أجهزة الأمن القبض عليه، عقب تداول صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو لأحد الأشخاص، تحت عنوان “إجرى ياشيخ”.

وظهر في الفيديو شخص يرتدي ملابس أزهرية، ويجري وخلفه عدد من المواطنين مرددين عبارة “إجري يا شيخ”، عقب توقيت صلاة عيد الفطر.

واتضح أنه مقيم بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، وضبط لمخالفته قرار الحظر.

كانت وزارة الأوقاف، قد طالبت بإنزال العقاب القانوني الرادع بالشخص الذي أساء استخدام الزي الأزهري، في واقعة ساحة العيد المخالفة بالدقهلية.

وقال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنّ الوزارة ستتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن ما بدر من الطالب محمود مجدي العشري، بالصف الثالث الثانوي الذي أساء استخدام الزي الأزهري.

وأكد أنه تصرف بصورة تخالف القانون والقيم، وما يجب أن يتحلى به من يرتدي هذا الزي من القيم والانضباط.

وتابع: فضلًا عن أن يكون قدوة لغيره، وذلك عندما حاول إقامة صلاة العيد قرب كوبري نبروه بالدقهلية، ضاربًا بتوجيهات الأزهر والأوقاف والدولة المصرية في منع التجمعات عرض الحائط.