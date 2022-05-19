صاحب مركز غوص بالبحر الأحمر يكشف سبب ضعف حجم الأعمال

أكد نادر المنسي صاحب أحد مراكز الغوص بالبحر الأحمر، أن قرار وزارة السياحة الخاص بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 617 لسنة 2019، بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت السفارى بمحافظتي سيناء والبحر الأحمر لمدة ثلاثة أشهر كان منوقعا، بعد زيادة عدد المراكز المتخصصة في هذا النشاط مقارنة بحركة السياحة المتاحة خلال الفترة الراهنة.

وأضاف أن الأزمة الروسية – الأوكرانية أدت إلى زيادة اعباء النشاط السياحي بالمقاصد السياحية خاصة منطقة جنوب سيناء والبحر الاحمر، والتي تعتمد بشكل كبير على السياحة الروسية وعددا من دول البحر الأسود.

وأصدرت وزارة السياحة اليوم قرارا بمد المدة المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2021، بوقف تراخيص مراكز الغوص وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة الراهنة.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 110 تابع (أ)، الصادر في 18 مايو 2022، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 160 لسنة 2022، بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت السفارى بمحافظتي سيناء والبحر الأحمر لمدة ثلاثة أشهر.

وصدر قرار اليوم بعد كتاب الادارة المركزية للمنشآت الفندقية بالمحال والانشطة السياحية رقم 485 في 16 مايو الجاري، وكذا بعد موافقة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وبدأ تطبيق القرار منذ نوفمبر 2019 والذي نشرته جريدة الوقائع الرسمية، بقرار وزير السياحة والآثار د. خالد العناني، ثم صدر قرارا في نوفمبر 2020 بمد القرار الوزاري الصادر عام 2019 بوقف مؤقت لمدة عام لقبول التراخيص الجديدة لمراكز الغوض ومراكز الأنشطة البحرية ويخوت السفاري بمحافظتي سيناء والبحر الأحمر.

وفي عام 2020 أكدت وزارة السياحة والآثار أن إجمالى عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية حتى الآن إلى 82 يخت ومركز للغوص والأنشطة البحرية، منهم 41 مركز غوص و 23 مركز للأنشطة البحرية و 18 يخت سفارى بمحافظتى جنوب سيناء والبحرالأحمر، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقى المراكز التى تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وقد أهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.