صاحب علامة "راي بان".. وفاة مؤسس أكبر شركة نظارات في العالم

توفي الملياردير الإيطالي ليوناردو ديل فيكيو مؤسس Luxottica أكبر شركة نظارات في العالم والتي تنضوي تحتها العلامة التجارية الشهيرة “راي بان” Ray-Ban.

وترك ديل فيكيو ثروة تقدر بنحو 24.8 مليار دولار حيث كان يحتل مع عائلته المركز الـ 60 بين أغنياء العالم وفقا لتقديرات فوربس.

وستقسم تلك الثروة بين 6 من أبنائه، وفقا لما نقته فوربس عن صحف إيطالية.

وديل فيكيو الذي فارق الحياة عن عمر 87 عاما، عاش طفولته فقيرا وبدأ مسيرته من ورشة صغيرة افتتحها عام 1961 لتصنيع النظارات لصالح شركات أخرى.

ومن بلدة أغوردو الإيطالية، تحولت الورشة إلى شركة Luxottica التي نجحت في إنجاز تصميمات خاصة بها للنظارات.

وخلال عقود قليلة، تنامى حجم عمل الشركة قبل أن تدخل مرحلة جديدة من الشهرة والأرباح بعد إبرامها عقدا للحصول على ترخيص من شركة الموضة الشهيرة “جورجيو أرماني” عم 1988.

بعد ذلك، استحوذت الشركة على العديد من العلامات التجارية الكبرى للنظارات مثل Vogue Eyewear في عام 1990، وPersol في عام 1995 والعلامة التجارية الأمريكية “راي بان” عام 1999.

وبعد عامين، استحوذت الشركة على متجر النظارات الأمريكي Sunglass Hut.

ثم اندمجت Luxottica مع شركة Essilor الفرنسية للصحة البصرية لتشكيل EssilorLuxottica في عام 2018، أكبر شركة في العالم للنظارات الشمسية والنظارات الطبية.

وبالإضافة إلى علاماتها التجارية الكبرى مثل Ray-Ban وOakley، فهي تصنع النظارات للعديد من دور الأزياء الفاخرة مثل Chanel وDolce and Gabbana وBulgari وArmani والعديد من العلامات التجارية الأخرى.