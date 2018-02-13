صاحب أيقونة جيفارا يبدع أخرى لعهد التميمي

متابعاتقبل 50 عاما، أبدع الفنان الإيرلندي الشهير جيم فيتزباتريك، برسمه لوحة الثائر تشي غيفارا، والتي لقيت رواجا كبيرا وأصبحت أيقونة ثورية عالمية.وبعد أن أخذت قضية الفتاة الفلسطينية عهد التميمي بعدا دوليا، أبدع الفنان فيتزباتريك لوحة جديدة تجسد بطولة عهد التي اعتقلت من قبل القوات الإسرائيلية، في

متابعات

قبل 50 عاما، أبدع الفنان الإيرلندي الشهير جيم فيتزباتريك، برسمه لوحة الثائر تشي غيفارا، والتي لقيت رواجا كبيرا وأصبحت أيقونة ثورية عالمية.





وبعد أن أخذت قضية الفتاة الفلسطينية عهد التميمي بعدا دوليا، أبدع الفنان فيتزباتريك لوحة جديدة تجسد بطولة عهد التي اعتقلت من قبل القوات الإسرائيلية، في الـ19 من ديسمبر 2017 بعد صفعها جنديا إسرائيليا اعتدى على منزلها.





ويطمح الفنان الإيرلندي بأن تصبح اللوحة أيقونة عالمية جديدة.





وقال فيتزباتريك خلال لقاء مع مجلة “نيوزويك” الأمريكية، الثلاثاء، إن عهد هي من تستحق بكل جدارة لقب “المرأة الخارقة” “wonder womem”.





جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية قررت الثلاثاء، تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، التي تُحاكم بتهمة ضرب جنديين في الجيش الإسرائيلي.



