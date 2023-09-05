صاحبة السعادة تفاجئ ماجد الكدواني بالاستوديو (فيديو)

قررت الإعلامية والمنتجة القديرة إسعاد يونس مفاجأة الفنان ماجد الكدواني في الاستوديو ، أثناء حلوله ضيفا ببرنامج ” صاحبة السعادة” التي تقدمه إسعاد يونس عبر شاشة dmc .

وتفاجأ ماجد الكدواني بدخول موهبة شابة في الغناء كما قالت له صاحبة السعادة، ليتفاجأ أنها ابنته “ساندرا” ، وقدمت له أغنية “شبهك” وبكى الكدواني لحظة رؤيته لابنته ساندرا التي تتمتع بموهبة صوتية مميزة.

وغنت «ساندرا» لأبيها أغنية «شبهك»، وسط إعجاب كبير من الجميع، وقدمتها الإعلامية إسعاد يونس كمفاجأة لوالدها، قائلة: «بتونس بماجد كده من غير ما أقدم له أي حاجة»، وكانت المفاجأة هي تواجد ابنته لتغني أمامه في استوديو البرنامج أغنية «شبهك»، لتدمع عيناه ويحتضنها بعد انتهائها من تقديم الأغنية وسط التصفيق الحار وتشجيع جميع العاملين في الاستوديو.