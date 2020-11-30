صابر الرباعي وهبة طوجي يعيدان الحفلات الفنية في الكريسماس خلال كورونا

تعود الاحتفالات الفنية مرة أخرى بعد فترة غياب في ظل جائحة فيروس كورونا الحالية ، من خلال الاحتفال بأعياد الكريسماس بمصر، فيحي الفنان التونسي صابر الرباعي حفلا غنائي كبيرا ديسمبر المقبل بمركز المنارة بالتجمع الخامس بهذه المناسبة.

كما تعود أيضا اللبنانية هبة طوجي والموسيقار اسامة الرحباني بحفل غنائي وموسيقي كبير بكايرو فيستيفال بالتجمع الخامس يوم 18 ديسمبر القادم.

إسلام خليل : قد تحدث أزمة بسبب احتجاج الآخرين لمنعهم من إقامة أي حفلات فنية

ويرى الشاعر الغنائي إسلام خليل أن هذه الحفلات الفنية جديدة وتكون مباعة لأشخاص معينة ، لكن ليست حفلات غنائية تنظمها الدولة المصرية او تقام تابعة لها.

ويضيف ان هذه الحفلات عبارة عن بيزنيس من جانب المسؤولين عنها ، ويتم السماح من الدولة بإقامتها برغم جائحة فيروس كورونا لإسعاد الجمهور في هذه المناسبة.

ولفت الى ان الازمة ان هناك اشخاص مسؤولة عن اقامة الحفلات الغنائية في مصر في الكافيهات والملاهي الليلية سيحتجون على منعهم من تنظيم حفلات غنائية الفترة المقبلة ، مؤكدا ان ذلك امرا يعتمد على كيفية اتباع الإجراءات الصحية ضد فيروس كورونا .

واكد ان الدولة فرضت عدم اقامة اي حفلات فنية هذه الفترة ، لكن بالطبع هذه الحفلات لصابر الرباعي وهبة طوجي ستكون في مكانا مفتوحا حتى لا يتعرض الأشخاص لإصابات .

حلمي بكر : قلة حفلات المطربين المهمين تسبب في سيطرة نمط واحد على الغناء

وأكد الملحن حلمي بكر أن هذه الأسماء مميزة في عالم الغناء لكن للأسف هذه الحفلات للمطربين المهمين مثل صابر الرباعي وهبة طوجي واسامة الرحباني قليلة التواجد فنيا.

وأوضح أن صابر الرباعي قدم مؤخرا حفلا رائعا في مهرجان الموسيقى العربية ، لكن حينما سياتي موعد حفله القادم سيكون مر فترة زمنية كبيرة وذلك يسبب فراغ في الساحة الموسيقية من هذه الاسماء الهامة في عالم الغناء وتركها للمهرجانات وغيرها من الأنماط الغريبة علينا.

واستطرد قائلا اننا نتمنى ان يتواجد زخم كبير للمطربين المهمين في السوق ويعودون لتقديم حفلات فنية كبرى في مصر في اماكن كثيرة ، حتى لايسيطر لونا واحدا فقط على الساحة الفنية مثلما هو الان وليس فقط بصابر الرباعي وانما بهاني شاكر ومدحت صالح وعلي الحجار وعمرو دياب وغيرهم من الاصوات التي يحبها الجمهور المصري وتقدم فنا محترما للناس .