صابرين من لجنة تحكيم مهرجان الدراما بالعلمين إلى المنافسة بجائزة أفضل ممثلة

شاركت النجمة صابرين في الدورة الأولى لمهرجان الدراما كعضو بلجنة التحكيم الأعمال الدرامية التي شاركت في الدورة الأولى العام الماضي، بينما تنافس صابرين في الدورة الثانية لمهرجان الدراما المقام بمدينة العلمين الجديدة لأول مرة الخميس 24 أغسطس الجاري على جائزة أفضل ممثلة دور أول، وتضم لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما برئاسة المخرج جمال عبد الحميد في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

يأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية – الشريك الاستراتيجي للمهرجان – بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة “نورث سكوير مول” وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

ويقام مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية يوم الخميس 24 أغسطس الجارى، بمدينة العلمين الجديدة، والذى سيتم الاحتفال خلاله بـ60 سنة دراما، وينافس الفنان الراحل مصطفى درويش على جائز أفضل ممثل دور ثان.