شي يحضر حوارا بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية العالمية

سيعقد حوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية العالمية الأخرى يوم الأربعاء عبر رابط فيديو، حسبما أعلن هو تشاو مينغ، المتحدث باسم الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم (الاثنين).

حوار مع الأحزاب السياسية العالمية

وقال إن شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني، سيحضر مراسم افتتاح الاجتماع رفيع المستوى لحوار الحزب الشيوعي الصيني مع الأحزاب السياسية العالمية في بكين، وسيلقي كلمة رئيسية.

وأوضح أن الحدث، تحت موضوع “الطريق نحو التحديث: مسؤولية الأحزاب السياسية”، سيجمع قادة الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية من العديد من الدول.

استضافت الصين الحوار الأول من نوعه في بكين في 2017.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.