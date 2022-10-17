شي جين بينغ يدعو الصينيين إلى البقاء متحدين كقطعة من الفولاذ الصلب

دعا رئيس الصين ، شي جين بينغ اليوم الاثنين جميع أبناء الشعب الصيني إلى البقاء متحدين “كقطعة من الفولاذ الصَلب” تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني.

جاء ذلك كلمته بمناقشة جماعية مع مندوبين من منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين، يحضرون المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وفق ما ذكرته وكالة شينخوا.

كما دعا إلى الاصطفاف على قلب رجل واحد للإبحار بالسفينة العملاقة لإحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية عبر الرياح والأمواج والوصول بها إلى وجهتها.

وقال شي إن المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني يبرز على نحو أكبر اتجاه تنمية قضية الحزب والبلاد.

وأكد أنه يعد بمثابة إعلان سياسي وبرنامج عمل للحزب لتوحيد الشعب الصيني للتمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطويرها.

هذه المادة نقلا عن وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” وفق اتفاق لمشاركة المحتوى مع جريدة المال