شي جين بينغ: رأينا تغيرات عظيمة تمثل علامة فارقة في تاريخ الصين الجديدة

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم اليوم الأحد، إن التغيرات العظيمة التي طرأت خلال السنوات العشر الماضية من العصر الجديد تمثل علامة فارقة في تاريخ الحزب الشيوعي الصيني والصين الجديدة وعملية الإصلاح والانفتاح وتطور الاشتراكية وتطور الأمة الصينية.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، بحسب ما نقلته وكالة شينخوا.

وذكر الرئيس الصيني : “لقد صار الحزب الشيوعي الصيني الذي قطع مسيرة كفاح امتدت مائة عام أكثر صمودا وقوة عبر الصقل الثوري”.

واستطرد شي أن الحزب “يشكل نواة قيادية قوية في المسيرة التاريخية للتمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتطويرها.”

وقال شي لقد ازدادت ديناميكية تقدم أبناء الشعب الصيني قوة، وازدادت معنوياتهم الكفاحية علوا، وازدادت ثقتهم بحتمية النصر رسوخا.

وأضاف شي: “انبثق منهم وعي تاريخي أقوى وروح مبادرة أعلى، وتحدو الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني ثقة تامة في دفع تحقيق القفزة العظيمة للأمة الصينية من الوقوف على قدميها ثم تحقيق الثراء وصولا إلى تعزيز قوتها. “

وقال شي، لقد دفع الحزب عملية الإصلاح والإنفتاح وخطوات التحديث الاشتراكي في الصين إلى الأمام، مضيفاً: ” لقد دخل تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية مسيرة تاريخية لا رجعة فيها. “

وأضاف الرئيس الصيني: “أظهرت الاشتراكية العلمية حيويتها الجياشة الجديدة بالصين في القرن الـ21، ووفر التحديث الصيني النمط خيارا جديدا للبشرية في تحقيق التحديث”.

وأشار شي إلى أن الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني يستعدان لرفد حل المشاكل المشتركة التي تواجه البشرية بمزيد أفضل من الحكمة الصينية والحلول الصينية والقوة الصينية، بغية تقديم إسهامات جديدة أكبر في القضية السامية لسلام وتنمية البشرية.

هذه المادة نقلا عن وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” وفق اتفاق لمشاركة المحتوى مع جريدة المال.