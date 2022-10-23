شي جين بينج يفوز بولاية رئاسية ثالثة في الصين

أعيد انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينج في منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يمهد أمامه الطريق للفوز بفترة ولاية ثالثة، ويعزز مكانته كأقوى حاكم في البلاد منذ الزعيم الراحل ماو تسي تونج.

ونشرت وكالة سكاي نيوز أنه تم تجديد ولاية شي كأمين عام للحزب لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة للجنة المركزية للحزب، ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة الصينية لولاية جديدة في مارس 2023.

وقال ريتشارد ماكجريجور، كبير الزملاء لمنطقة شرق آسيا في معهد لوي في سيدني: “كانت النتيجة انتصارًا مدويًا لـ شي ، وأكثر حسماً مما توقعه العديد من المراقبين ذوي الخبرة”.

وأضاف ماكجريجور: “تم إجبار جميع منافسيه، المحتملين والحقيقيين ، على الخروج من اللجنة الدائمة للمكتب السياسي وحل الموالون لـ شي مكانهم”.

جدير بالذكر أن شي جين بينج يشغل شي حاليا أقوى ثلاثة مناصب في الصين – الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس القوات المسلحة في البلاد، إلى جانب منصب الرئيس.