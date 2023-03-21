شي: الصين تواصل لعب دورا بناء في تعزيز التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في تعزيز التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

أدلى شي بهذه التصريحات خلال تبادل معمق لوجهات النظر بشأن القضية الأوكرانية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية

وشدد شي على أن الأصوات المؤيدة للسلام والعقلانية تتصاعد فيما يتعلق بقضية أوكرانيا، وأن معظم الدول تؤيد تخفيف التوترات وتؤيد محادثات السلام وتعارض صب الزيت على النار، وأن مراجعة التاريخ تظهر أنه يجب تسوية النزاعات في النهاية من خلال الحوار والتفاوض.

أصدرت الصين وثيقة بشأن موقفها من الأزمة الأوكرانية، تؤيد من خلالها التسوية السياسية للأزمة وترفض عقلية الحرب الباردة والعقوبات أحادية الجانب، وفقا لما قال.

وأضاف أن الصين تؤمن بأنه كلما زادت الصعوبات، زادت الحاجة إلى الاحتفاظ بمساحة للسلام، وكلما كانت المشكلة أكثر حدة، زادت أهمية عدم التخلي عن جهود الحوار،و ستواصل الصين لعب دور بناء في تعزيز التسوية السياسية لقضية أوكرانيا.

من جانبه، قال بوتين إن روسيا تقدر الصين لتمسكها المستمر بموقف محايد وموضوعي ومتوازن ودفاعها عن النزاهة والعدالة في القضايا الدولية الرئيسية،و لقد درست روسيا بعناية وثيقة موقف الصين بشأن التسوية السياسية للقضية الأوكرانية، وهي منفتحة على محادثات السلام،و ترحب روسيا بأن تلعب الصين دورا بناء في هذا الصدد.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.