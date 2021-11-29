شيني تفصح عن تخارج مساهم يملك 5% من الأسهم بقيمة 6.7 مليون جنيه

أفصحت شركة العامة لمنتجات الخزف والصينى “شيني” عن قيام المساهم حازم حسن عبد العزيز الديب، بشراء 2.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 6.7 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت شيني، فى إفصاح، للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه، أصبحت صفرا بعد أن كانت 5.003% قبل تلك العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى تلك الصفقة 2.68 جنيه للسهم، وجرى تنفيذها عبر شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأى مجموعات مرتبطة (أفرادا أو كيانات).

وتعتبر” شينى” إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مصر، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تستحوذ على 57.36%.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 100.7 مليون جنيه موزعا على 50.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم.

شيني تكبدت خسائر بقيمة 26 مليون جنيه فى 7 أشهر

وأظهرت نتائج أعمال حديثة للشركة ارتفاع خسائرها خلال السبعة الأشهر الأولى من العام المالي 2020-2021، بنسبة 65% تقريبًا.

وتكبدت الشركة صافى خسارة قدرها 26.3 مليون جنيه في سبعة الأشهر المنتهية يناير 2020، مقابل خسائر بلغت 15.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وعزت الشركة خسارتها إلى انخفاض حجم المبيعات تأثرًا بحالة الأسواق، إضافة إلى الاستمرار في بيع المخزون الراكد منذ سنوات، بخلاف مصنع البورسلين الذي تكبّد خسائر بسبب تقادم الآلات والمعدات.

وتكبدت الشركة صافى خسارة قدرها 22 مليون جنيه، خلال ستة الأشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل خسائر بقيمة 13 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وأظهر تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات تراكم مستحقات غاز طبيعى على شركة شينى لمنتخات الخزف والصينى بقيمة 78 مليون جنيه تقريبًا.

وقال التقرير إن هذه المتأخرات مستحقة للشركة العامة التجارية البترولية “بتروتريد”، وتتوزع بين مستحقات، وفوائد تأخير، وقيمة تجاوز في الاستهلاك.

ولفت “المركزي” للمحاسبات إلى عدم قيام شيني بسداد مستحقات الغاز منذ نوفمبر 2019 للسيراميك، كما لم تسدد مستحقات البورسلين منذ فبراير 2020.

وطالب “المركزى” بسرعة حل الخلافات، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سداد تلك الالتزامات، ومراعاة أثر ذلك على نتائج الأعمال، وتكوين مخصص لازم بشأنها وإجراء ما يلزم من تسويات.

ووافق مجلس إدارة الشركة، فى مارس الماضى، على الدخول فى مفاوضات بيع قطعة أرض بمساحة 8000 متر مربع إلى الهيئة العامة للبترول.

العامة للخزف تلقت 3 عروض دولية فى مناقصة إنشاء مصنع أدوات المائدة

شركة الخزف والصينى

وتلقت الشركة فى يوليو الماضى 3 عروض دولية فى مناقصة إنشاء مصنع جديد لإنتاج أدوات المائدة أو ما يُعرف بصيني العرائس.

وقالت شيني، في إفصاح، للبورصة آنذاك، إن عملية فض المظاريف جرت بتاريخ 27 يوليو وأسفرت عن تلقى ثلاثة عروض أحدهم مقدم من شركة منفردة ، والإثنان الآخران مقدمان من تحالفين يضمان عددا من الشركات.

ولم يتضمن الإفصاح أسماء مقدمى العروض، ومن المقرر أن تقوم اللجنة المختصة بالبت فى العروض المقدمة خلال الفترة القادمة .

وأعلنت العامة لمنتجات الخزف، فى 3 يونيو الماضى، طرح مناقصة عالمية أمام الشركات لتقديم عروضهم الفنية والمالية لإنشاء مصنع جديد لإنتاج أدوات المائدة.

وقالت الشركة في إفصاح، للبورصة آنذاك، إن هذه المناقصة تشمل جانبين؛ أحدهما إنشاء مصنع جديد، والآخر يختص بزيادة الطافة الإنتاجية لمصنع السيراميك وإحلال وتجديد مصنع الأدوات الصحية.

وبدأ طرح كراسة شروط المناقصة أمام الشركات اعتبارًا من 30 مايو الماضى حتى 5 يوليو الحالي، بمقابل مالى قدره عشرة آلاف جنيه تُدفع عبر الحساب المصرفى للشركة فى البنك الأهلى المصرى.

وأعلنت الشركة فى وقت لاحق تأجيل موعد جلسة فض مظاريف المناقصة لمدة ثلاثة أسابيع حتى 27 يوليو بناء على طلب الشركات المتقدمة.