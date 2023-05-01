«شيني» تسجل 44.9 مليون جنيه أرباحا خلال 9 أشهر

اعتمد مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني” ، مؤشرات نتائج أعمال عن ال 9 أشهر الاولي من العام المالي 2022-2023 ، والموازنة التخطيطية لعام 2023-2024.

وتضمنت نتائج الأعمال شيني خلال الفترة المالية المنتهية في 31-3-2023، تحول الشركة للربحية لتسجل 44.94 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 54.32 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وارتفعت إجمالي إيرادات شيني، بنحو 20%، إلى 185.2 مليون جنيه خلال 9 أشهر ، مقابل 154.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

واعتمد مجلس إدارة شيني الموازنة التخطيطية لعام 2023-2024، بأرباح مستهدفة 31.81 مليون جنيه.