شينكر تنشئ أول رصيف بحرى بترولى غرب بورسعيد

أمانى العزازى تستعد شركة «شينكر» الألمانية لإنشاء أول رصيف بحرى شمال غرب البحر المتوسط ، على المنطقة الواقعة بين بورسعيد ودمياط لخدمة حقل «ظهر» البترولى العملاق، والمشروعات البترولية، ومصانع البتروكيماويات بغرب بورسعيد. وقال مصدر لـ«المال» إن الرصيف الجديد سيكون

أمانى العزازى

تستعد شركة «شينكر» الألمانية لإنشاء أول رصيف بحرى شمال غرب البحر المتوسط ، على المنطقة الواقعة بين بورسعيد ودمياط لخدمة حقل «ظهر» البترولى العملاق، والمشروعات البترولية، ومصانع البتروكيماويات بغرب بورسعيد.

وقال مصدر لـ«المال» إن الرصيف الجديد سيكون متخصصا لخدمة المشروعات البترولية التى تحتاج إلى رصيف بمواصفات خاصة بحيث يكون قادرا على تحمل أوزان المعدات المستخدمة فى المشروعات البترولية، لاسيما أن وزن الآلة الواحدة يصل فى بعض الأحيان إلى ألف طن.

وتابع أن الرصيف الجديد سيسهل من عمليات تشغيل حقل ظهر على البحر المتوسط ومراحل التصدير المستقبلية ليعد الأول من نوعه الذى يتم إنشاؤه فى تلك المنطقة.

وأوضح أن الشركة الألمانية انتهت فعليا من إجراء دراسات الجدوى للمشروع، وهى بصدد عرضها على مجلس الوزراء، لاستصدار الموافقات اللازمة، رافضاَ الكشف عن أى تفاصيل تتعلق بحجم التكلفة الاستثمارية، لحين عرضها على الحكومة رسمياً.

يشار إلى أن الشركة الألمانية تعد من أكبر ثلاث شركات حول العالم فى مجال الخدمات البحرية ونقل المعدات، وتعمل فى مصر منذ أكثر 60 عاما، وكانت الحكومة تلجأ إليها بهدف نقل المعدات الثقيلة للمشروعات العملاقة، وشاركت مؤخراً فى تطوير ميناء البرلس، إلى جانب المشاركة فى نقل معدات محطة كهرباء البرلس التى نفذتها شركة «سينمز» الألمانية.