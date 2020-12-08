شينخوا: 58% من الشركات الصينية توظف خريجين برغم من كورونا

ذكرت صحيفة تشاينا يوث ديلي نقلاً عن تقرير حديث عن أفضل أرباب العمل لهذا العام، أن حوالي 58 بالمئة من الشركات الصينية وسعت قبولها لخريجي الكليات والجامعات على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

توظيف الشركات الصينية

ووفقًا للتقرير، فإن حوالي 74 في المئة من الشركات التي شملها الاستطلاع أقامت فعاليات توظيف عبر الإنترنت لطلاب الكليات والجامعات.

ويعتبر الخريجون الذين شملهم الاستطلاع أن “احترام الموظفين” هو العامل الأكثر أهمية عند اختيار صاحب العمل، يليه “مستقبل مشرق” ، ثم الراتب ، والمكافآت ، والمصداقية.

وقال أكثر من 27 في المئة من الطلاب الذين تمت مقابلتهم إنهم يفضلون الشركات المملوكة للدولة، بينما قال ما يقرب من 26 في المئة إنهم يفضلون المؤسسات العامة والإدارات الحكومية، وفقًا للتقرير الذي أشار إلى أن مدن الدرجة الأولى، بما في ذلك بكين وشانغهاي، هي الوجهات المفضلة للباحثين عن الوظائف.

وسجلت الصين 8.74 مليون خريج جديد من الكليات والجامعات في عام 2020، بزيادة 400 ألف عن العام الماضي وهو ما يمثل رقما قياسيا.

وبشكل مشترك أطلق كل من zhaopin.com ومركز البحوث الاجتماعية بجامعة بكين مشروع “جائزة أفضل صاحب عمل في الصين” في عام 2005. ويصدر المشروع تقريرا كل عام منذ عام 2011.

النمو الاقتصادي في مقاطعة هوبي

ومن ناحية أخرى، شهدت مقاطعة هوبي بوسط الصين، التي تضررت بشدة من وباء كوفيد-19، نموا بنسبة 29.4 في المائة على أساس سنوي في صادرات المنتجات الزراعية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2020.

وتم تصدير منتجات زراعية بقيمة 1.89 مليار دولار أمريكي فى الفترة المذكورة، وفقا لادارة الشئون الزراعية والريفية المحلية.

وشهدت صادرات منتجات الفطر والأدوية الصينية التقليدية والفواكه والمكسرات والعسل نموا ملحوظا.

في مواجهة تأثير كوفيد-19، لم تدخر هوبي أي جهد في ترويج المنتجات الزراعية، واتخذت تدابير لدعم استئناف العمل في شركات تصدير المنتجات الزراعية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال