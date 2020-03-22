شينخوا : نصف مليار دولار حزمة تمويل جديدة من البنك الدولي لمصر

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأحد أن البنك الدولي قدم حزمة تمويل جديدة لمصر بقيمة نصف مليار دولار لدعم إسكان محدودي الدخل في البلاد. وقال وزير الإسكان عاصم الجزار فى بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري إن التمويل يهدف لدعم جهود تيسير الحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعمة للأسر محدودة الدخل. كما يهدف لتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.

وأضاف الجزار أن برنامج البنك يساند الجهود المتصلة لتعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المواطنين ذوي الدخل المحدود.

تمويل البنك الدولي يرتفع إلى 1.3 مليار دولار

وقالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن التمويل الجديد سيرتفع لمليار و300 مليون دولار.

وأشارت مى إلى أن أكثر من 300 ألف أسرة استفادت من البرنامج في مختلف محافظات مصر منذ عام 2015.

وذكرت وكالة شينخوا أن مصر شهدت طفرة كبيرة في مشروعات الإسكان الجديدة وتطوير العشوائيات منذ العام وحتى الآن 2014.

غلق جميع المساجد والكنائس لمدة أسبوعين

ومن ناحية أخرى قررت السلطات الدينية في مصر غلق جميع المساجد والكنائس بالبلاد لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر الأزهر الشريف، أكبر مؤسسة إسلامية في مصر والعالم أن شيخه الدكتور أحمد الطيب قرر تعطيل إقامة صلاة الجمعة والجماعات.

وسيتم تعطيل إقامة صلاة الجمعة والجماعات بالجامع الأزهر مؤقتا ابتداء من هذا الأسبوع لسلامة المصلين، ولحين القضاء على فيروس كورونا.

ونص قرار شيخ الأزهر على إقامة الأذان بالجامع للصلوات الخمس، وينادي المؤذن مع كل أذان (صلوا في بيوتكم).

كما قررت وزارة الأوقاف، في بيان غلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية.

ويتفق القرار مع المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية على الخطورة الشديدة للتجمعات والازدحام فى أى مكان في نقل فيروس كورونا المستجد.

وقررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غلق جميع الكنائس ووقف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة اعتبارا من هذا الأسبوع ومنع الزيارات لجميع الأديرة.

وعلقت أيضا السلطات المصرية لمواجهة الفيروس الدراسة والأنشطة الرياضية وحركة الطيران بعد وصول الإصابات إلى 294 حالة ووفاة 10 مصريين.

هذه المادة نقلا عن وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” وفق اتفاق لمشاركة المحتوى مع جريدة المال.