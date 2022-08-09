شينخوا : منظمة غير حكومية صينية تكشف عن انتهاكات الولايات المتحدة لحقوق الإنسان

أصدرت الجمعية الصينية لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يكشف عن سلسلة من الجرائم ارتكبتها الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المحيطة بها في انتهاك خطير للقانون الدولي.

وركز تقرير الجمعية، الذي جاء تحت عنوان “الولايات المتحدة ترتكب جرائم انتهاك خطيرة لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وما وراءها”، على انتهاكات واشنطن الممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك شن الحروب، وذبح المدنيين، والإضرار بالحق في الحياة والبقاء، والتحول القسري، والعقوبات الأحادية، والانتهاك الجسيم لحقوق الناس في التنمية والحياة والصحة، وخلق “صدام الحضارات”، وإساءة معاملة المساجين والتعذيب، وانتهاك حرية الدين والكرامة الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقامت بالاحتجاز التعسفي، وإساءة استخدام السجون، وتعذيب السجناء، وفرضت عقوبات أحادية عشوائية في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المحيطة بها.

وأكد التقرير أن الحقائق تظهر أن الولايات المتحدة انتهكت بشكل خطير حقوق الإنسان الأساسية للناس في الشرق الأوسط وأماكن أخرى، الأمر الذي تسبب بأضرار دائمة وخسائر لا يمكن تعويضها لدول وشعوب المنطقة.

وأشار إلى أنه مع الكشف الكامل عن طبيعة الهيمنة الأمريكية ووحشية وقسوة وخبث سياسات القوة، سيكون الناس في العالم على وعي أفضل بنفاق الديمقراطية الأمريكية وخداع حقوق الإنسان الأمريكية.