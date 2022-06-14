شينخوا : مشروع مياه ممول من بنك بريكس يجلب الأمل لسكان الريف في الهند

يسير مشروع لإمداد المياه إلى الريف مموَّل من بنك التنمية الجديد، أو بنك بريكس، على قدم وساق وسط تضاريس صعبة في ولاية هيماشال براديش الجبلية شمالي الهند، جالبًا الأمل لأكثر من نصف مليون شخص يعانون مشاكل في الحصول على المياه.

وتفتقر هيماشال براديش إلى البنية التحتية المستدامة لإمدادات المياه الريفية. وتجعل التلال والتضاريس الصعبة المهمة أكثر صعوبة.

ووفقًا لبنك التنمية الجديد، فإن حوالي 42% من المنازل في الولاية تتمتع بوصول محدود لمياه الشرب النظيفة وتصنف بأنها مغطاة جزئيًّا من حيث إمدادات المياه.

ويؤدي عدم توفر إمدادات المياه الموثوقة إلى قضاء سكان الريف ما يصل إلى ساعتين في الأنشطة المتعلقة بجلب المياه وتخزينها.

تمويل بنك بريكس

وتمّت المصادقة على قرض بنك التنمية الجديد؛ وقدره 80 مليون دولار أمريكي، في ديسمبر عام 2021، وقد حصل المشروع بالفعل على الدفعة الأولى التي تبلغ حوالي 330 مليون روبية هندية (حوالي 4.25 مليون دولار أمريكي).

وتصل التكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع إلى 100 مليون دولار ويتحمل الجانب الهندي الـ20 مليون دولار المتبقية.

وقُدم القرض الميسر إلى الحكومة الهندية التي حوّلته بدورها إلى حكومة ولاية هيماشال براديش. ويُسدد القرض على 20 عامًا مع “فترة سماح” إضافية مدتها 5 سنوات.

وسيتم الانتهاء من المشروع في غضون 44 شهرًا، بما في ذلك ستة “أشهر سماح”. ويستفيد منه أشخاص يعيشون في ما يصل إلى 1255 قرية موزعة على 8 مناطق.

وزار مراسل (شينخوا) مؤخرًا موقع المشروع في قطاع إندورا بمنطقة كانغرا وشاهد أعمال مد الخطوط قيد التنفيذ ويوشك العمل على بناء صهاريج التخزين على البدء.

ويتم رفع المياه أولًا من مصدر موجود في السهول ثم تخزينها في خزانات ضخمة قبل توزيعها في النهاية على القرويين عبر الخطوط في وجود الصنابير في كل منزل تقريبًا.

إمدادات مياه منتظمة

ويشعر السكان المحليون بالتفاؤل بشأن المشروع على أمل أن يتم حل مشكلة المياه المستمرة منذ زمن قريبًا.

وقال رامان، وهو من سكان قرية ماكرولي، لوكالة (شينخوا)، إن إمدادات المياه في منزله تأتي بشكل متقطع منذ ولادته.

وأضاف الرجل الذي لم يكشف اسمه كاملًا: “منذ طفولتي لم أر قط إمدادات مياه منتظمة في منزلي. آمل أن يضمن هذا المشروع المموَّل من قِبل بنك التنمية الجديد إمدادنا بالمياه بشكل منتظم”.

وقال المهندس العام للمشروع سوشيل غوستا إن مشروع المياه المموَّل من بنك التنمية الجديد سيثبت أنه نعمة للسكان القاطنين في المناطق العليا من هيماشال براديش.

وقال إن الأشخاص الذين يقيمون في بعض التضاريس الجبلية العليا لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب بانتظام، وتضطر السيدات في هذه المناطق لجلب المياه من المناطق النائية لتلبية الاحتياجات اليومية.

وأضاف أن بنك التنمية الجديد يساعد في تمويل مشروعات إمدادات المياه، موضحًا أن البنك قام بتمويل 24 مشروعًا لإمداد المياه في 8 مناطق في هيماشال.

وقال: “لقد بدأ العمل في معظمها. وتم التوقيع على اتفاقية القرض والمشروع في ديسمبر عام 2021، وبدأ سريان القرض منذ 25 يناير هذا العام”.

وتم تأسيس بنك التنمية الجديد، الذي يقع مقره الرئيسي في شانغهاي، من قِبل دول بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وافتتح البنك رسميًّا في يوليو 2015.

وأشاد بي. آر. ديباك، أستاذ اللغة الصينية والدراسات الصينية في جامعة جواهر لال نهرو بالهند، ببنك التنمية الجديد باعتباره يلعب دورا مهما للغاية في تطوير بنية تحتية متينة واجتماعية عبر دول البريكس.

يشار إلى أن هذه المادة نقلًا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.