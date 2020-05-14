شينخوا: مسلسل الاختيار عمل فني يجذب المصريين ويحقق أعلى نسبة مشاهدة

يجتذب مسلسل (الاختيار) فئات عديدة من المصريين محققا أعلى نسبة مشاهدة من بين العديد من الأعمال الفنية التي اعتاد المصريون على مشاهدتها لتسلية صياهم في شهر رمضان.

“في تمام الساعة التاسعة مساء، نتجمع أنا وزوجتي وأبنائي الثلاثة لمتابعة مسلسل (الاختيار)، الذي يتحدث عن دور أحد أبطال القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، ويبث الروح الوطنية” في المواطنين، هكذا قال الأربعيني المصري محمد إبراهيم لوكالة أنباء (شينخوا).

ويشتهر شهر رمضان في مصر بكثرة المسلسلات الفنية المعروضة، التي يتنوع محتواها بين الاجتماعي والكوميدي والتاريخي وغيره، على القنوات الأرضية والفضائية.

المسلسل يحقق أعلى نسبة مشاهدة

ويتنافس خلال الشهر الحالي نحو 24 مسلسلا على جذب المشاهدين، من بينها مسلسل “الاختيار” الذي تدور أحداثه حول حياة العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة “103 صاعقة”، الذي قتل في العام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، شرق القاهرة.

وتشهد مصر عمليات إرهابية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في العام 2013، لكن وتيرة هذه العمليات تراجعت للغاية بفضل الحملات التي تشنها قوات الجيش والشرطة ضد الجماعات الإرهابية.

وأضاف إبراهيم، وهو يرتدي الكمامة والقفاز، خشية الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، أنه “بلا شك أفضل مسلسل فى شهر رمضان، ويحظى بمتابعة كل المصريين، خاصة أنه يتناول قصة حقيقية تتحدث قائد كتبية عسكرية ضحى بنفسه من أجل أن نعيش”.

المسلسل يبث الروح الوطنية

وتابع ” أريد أن أوجه تحية للشهيد أحمد صابر المنسي، وربنا يجمعنا به فى الجنة، ونحن فخورون بقواتنا المسلحة التى تبذل كل التضحيات للدفاع عن الشعب”، مشيرا إلى أن “المسلسل يجمع المصريين، ويبث الروح الوطنية، ويؤكد حبهم لجيشهم”، وأردف “لم نشاهد مسلسلا بهذا المستوى منذ فترة طويلة.

وأطالب الدولة بإنتاج مسلسل كل عام يتحدث عن أبطالنا، وماذ يفعلون من أجل حماية الوطن، حتى يعرف الشباب التضحيات التى يقوم بها الجيش”.

ويعتبر مسلسل “الاختيار” من أضخم وأفضل ما أنتجته الدراما المصرية في آخر 20 عاما، وفقا للخبير العسكري اللواء متقاعد سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بوزارة الدفاع.

فهم ما يحدث في سيناء

وقال فرج لـ (شينخوا)، إن أهمية هذا المسلسل ترجع إلى أنه جعل الشارع المصري والعربي يعرف ويفهم ما يجرى فى سيناء، والدور العظيم الذى تقوم به قوات الجيش فى مكافحة الإرهاب.

ويتناول المسلسل بعض العمليات الإرهابية مثل التي استهدفت الجنود خلال تناولهم وجبة الإفطار في رفح خلال رمضان من العام 2012.

وأوضح أن “المسلسل وضح للشعب أيضا الاستناد الزائف للعقيدة الاسلامية من قبل الجماعات الإرهابية التي تنفذ العمليات ضد الشعب، وهذا أهم شيء”.

عمل عظيم لتأمين مصر

وتابع أن “المسلسل لمس فئة الشباب، التي لم تكن راضية خلال الفترة الماضية على ما كان يحدث، لكن لأول مرة هذه الفئة تشعر أن القوات المسلحة تنفذ عملا عظيما لتأمين مصر”.

ووصف رد فعل المصريين تجاه المسلسل بأنه “هائل، ويؤكد التفافهم حول الجيش”، منوها بأن المسلسل يحظي بأعلى نسبة مشاهدة.

وأكد أن “النجاح الكبير لمسلسل الاختيار سوف يشجع القوات المسلحة على إنتاج مزيد من الأعمال الفنية التى تبث روح القومية فى الشارع المصري”.

المسلسل تجربة ملفتة

أما الناقد الفني رامي عبد الرازق، فقد وصف المسلسل بأنه “تجربة ملفتة”، خاصة أن الدراما المصرية لم تتعود على تقديم أعمال فنية تتناول العمليات العسكرية، التي كانت تقدمها الأفلام السينمائية.

وأضاف عبدالرازق، “لم نر قبل ذلك وجود ضابط جيش فى دور البطل بأي مسلسل، وأدى هذا إلى انجذاب المشاهدين لمسلسل الاختيار، بالإضافة إلى أن المواطنين عايشوا أغلب أحداث المسلسل ويعرفون شخصية البطل”.

واستطرد أنها “المرة الأولى من فترة طويلة نرى تعاونا جيدا بين وزارة الدفاع وصناع الدراما، الذين مدتهم الوزارة بتفاصيل العمليات في سيناء، والتى عادة ما تكون سرية، ومشاهد حقيقة من هذه العمليات”.

شخصية منسي تحظى بشعبية

وأكد أن أحد أسباب نجاح المسلسل أنه مبني على أحداث حقيقية كما أن شخصية المنسي التي يتناولها المسلسل تحظى بشعبية منذ مقتله في سيناء.

وأوضح أن المسلسل قام بتوثيق العمليات العسكرية في سيناء، وفند أفكار الجماعات الإرهابية، وأكد تقدير المصريين لتضحيات الجيش والشرطة، بدليل تحقيقه أعلى نسبة مشاهدة في مصر.

في حين قال الفنان ميدو فايد، الذي شارك في المسلسل، “لم أكن أتوقع عند بداية التصوير هذا النجاح.. لكن دعم الجيش والدولة للمسلسل جعله يظهر بهذا الشكل الرائع”.

توفير جميع الإمكانيات لإنجاح المسلسل

وأضاف فايد لـ (شينخوا)، أنه تم توفير كل شيء لإنجاح المسلسل، من معدات وأسلحة وسيارات ومدرعات، كما أن كل الفنانين الذين شاركوا في المسلسل عملوا على قلب رجل واحد.

ورأى الفنان الشاب، أنه “من الجيد أن تقوم الدولة بدعم مثل هذه الأعمال الفنية.. واتمنى تقديم مثل هذه المسلسلات كل عامين أو ثلاثة.. خاصة أن تاريخ مصر كبير جدا”، ووصف رد فعل المصريين تجاه المسلسل بأنه جيد جدا.

وأشار إلى أن الدراما المصرية بحاجة لمثل هذه النوعية من المسلسلات حتى يعرف الشعب تضحيات الجيش.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة «المال».

