شينخوا : مسؤول صيني يشيد بالتقدم الإيجابي في بناء الحزام والطريق الأخضر

نقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا ، عن نائب وزير الإيكولوجيا والبيئة الصيني تشاي تشينغ، قوله أمس الجمعة إنه تم إحراز تقدم إيجابي في تعزيز التنمية الخضراء لمبادرة الحزام والطريق.

وقال تشاي في مؤتمر صحفي عُقد على هامش المؤتمر الوطني الـ20 الجاري للحزب الشيوعي الصيني إنه تم إنشاء تحالف دولي للتنمية الخضراء للحزام والطريق، يضم حاليا أكثر من 150 شريكا من أكثر من 40 دولة.

وأضاف أن التحالف عمل على تعزيز الحوارات بشأن السياسات والبحوث المشتركة، ودعم أجندة 2030 للأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأوضحت وكالة شينخوا أنه تم بذل جهود لتحسين الابتكار وتبادل التكنولوجيات الخضراء وتنمية المواهب في مجال الإدارة البيئية.

وقال تشاي: “لقد دربنا حوالي 3000 موظف وخبير وعالم من مجال الإدارة البيئية من أكثر من 120 دولة، لبناء التوافق والتآزر من أجل التنمية الخضراء”.

وتهدف مبادرة الحزام والطريق، التي اقترحتها الصين في عام 2013، الى بناء شبكات التجارة والبنية التحتية التي تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا على طول طريق الحرير القديم.