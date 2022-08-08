«شينخوا»: قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني تواصل التدريبات المشتركة حول تايوان

قالت وكالة شينخوا الصينية إن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني واصلت تدريباتها القتالية المشتركة السبت الماضي في المياه والمجال الجوي حول جزيرة تايوان .

و أكدت الوكالة أنه تم إجراء التدريبات في المياه والمجال الجوي قبالة السواحل الشمالية والجنوبية الغربية والشرقية لجزيرة تايوان .

و أوضحت الوكالة الصينية أن القيادة اختبرت قدراتها على قصف الأهداف على البر والبحر بدعم من نظام عسكري متكامل.

و أرسلت بحرية القيادة سفنا حربية في تدريبات هجومية ودفاعية مع وحدات صواريخ أرض-سفن مشتبكة في محاكاة هجمات تستهدف الأهداف البحرية الرئيسية، ووحدات طيران بحرية مشتبكة في تدريبات قتالية.

وشاركت أيضا الوحدات البحرية والجوية بالقيادة في تدريبات الاستطلاع والهجوم.